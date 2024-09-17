Çarşı projesinin ayrıntılarını paylaşan Kablan, projenin Adıyaman’ın modern bir kimlik kazanmasına yardımcı olacağını ifade etti. Proje, mevcut yapıların modernize edilerek şehre yeni bir çehre kazandırmayı hedefliyor. Ancak esnafın bir kısmı, mülkiyet hakları ve alan kayıplarıyla ilgili endişelerini dile getiriyor.

Çarşı Projesi’nin Kapsamı: Tarihi Alanlar Yeniden İnşa Edilecek

Adıyaman’ın tarihi çarşı bölgesi olan Sıratut Mahallesi’nden Sağlık Ocağı Caddesi’ne, kuzeyde Bulvar’dan Parçacı Pazarı ve kale etrafına kadar geniş bir alanı kapsayan projede mevcut binalar yıkılarak yerlerine üç veya dört katlı yeni yapılar inşa edilecek. Kablan, bu yıkımın kaçınılmaz olduğunu, ancak mülk sahiplerinin haklarının korunacağını ve her bağımsız bölüm sahibine yeni projede aynı şekilde bağımsız bölüm verileceğini belirtti.

Kablan, mevcut yapıların kullanım ömrünü doldurduğunu ve bu binaların mevcut imar yönetmeliklerine uygun şekilde yeniden inşa edilmesinin mümkün olmadığını kaydetti. “Çarşıda birçok bina yıkılsa bile yeniden inşa edilemiyor. Projemiz bu sorunu ortadan kaldıracak,” diye ekledi.

Esnafın Endişeleri: Mülkiyet Kaybı ve Yeniden Dağıtım

Projeye karşı çıkan esnafın en büyük endişesi mülkiyet alanlarında yaşanacak azalma. Kablan, projenin hayata geçmesi durumunda mülk sahiplerinin metrekarelerinde %10 ile %15 arasında bir düşüş olabileceğini söyledi. Ancak, bu kayıpların yeşil alanlar, otoparklar ve sosyal donatılar gibi birçok yeni avantajla telafi edileceğini belirtti. “Yeni çarşıda insanlar rahatça gezip dolaşabilecek, sosyal vakit geçirebilecek,” diyen Kablan, modern bir şehir anlayışıyla projeyi şekillendirdiklerini vurguladı.

Otopark ve Yeşil Alan Sorunu Çözülüyor

Mevcut çarşının en büyük sorunlarından biri olan otopark yetersizliği de proje kapsamında çözülecek. Kablan, geniş bir alanın altında kapalı otopark yapılacağını ve araç sahiplerinin bu sayede rahatça park yeri bulacağını açıkladı. Ayrıca, yeşil alanların da proje içerisinde önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Kablan, "Araç trafiği sınırlandırılacak, yaya trafiği artırılacak. Geniş kaldırımlar ve oturma alanlarıyla yaya dostu bir çarşı inşa edeceğiz," dedi.

Cumhuriyet İlkokulu Tartışmaları: Yıkım mı Güçlendirme mi?

Proje kapsamında şehir merkezindeki Cumhuriyet İlkokulu’nun yıkılacağı ve yerine eğitim müzesi yapılacağı yönündeki söylentiler halk arasında tartışmalara yol açtı. Kablan bu konuda net bir açıklama yaparak, tarihi okul binasının yıkılmayacağını belirtti. Projenin netleşmesi durumunda okulun konumunun yeniden değerlendirilebileceğini ekledi.

Devletin Garantörlüğü ve Maliyet

Kablan, projede devletin garantör olarak devreye girdiğini ve mülk sahiplerinin haklarının korunacağını söyledi. Mülklerin değerlemesinin adil bir şekilde yapılacağını belirten Kablan, projeye mali olarak büyük bir yük binmeyeceğini açıkladı. "Cumhurbaşkanımızın inşaat maliyetlerini %50'ye kadar indirme yetkisi var. Eğer mülk sahiplerine bir fark çıkarsa, bu fark 20 yıl faizsiz taksitlerle ödenebilir," diyerek ekonomik boyut hakkında güvence verdi.

Başarılı Proje Örnekleri

Türkiye’nin farklı şehirlerinde benzer projelerin başarıyla tamamlandığını hatırlatan Kablan, "Aynı tür projeler hayata geçirildi ve halk bu projelerden çok memnun kaldı. Adıyaman’da da aynı başarıyı yakalayacağımızı düşünüyoruz," ifadelerini kullandı.

Esnafın ve Halkın Desteği Şart

Projenin hayata geçebilmesi için halkın ve esnafın desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Kablan, "Biz halkımıza rağmen bir şey yapmak istemiyoruz. Eğer çoğunluk projeyi istemezse, geri çekilebiliriz. Ancak Adıyaman halkının ve esnafının bu projeye destek olmasını umuyoruz," dedi. Kablan, projeyi destekleyen bir esnafın toplantı sırasında yaptığı açıklamayı hatırlatarak, “Çarşıda 2100 metrekare yerim var. Eğer bu proje hayata geçerse, ben yüzde 70 alanımdan feragat ederim,” diyerek projenin önemine dikkat çekildiğini söyledi.

Adıyaman’ın Yeni Çehresi

Çarşı projesi, Adıyaman’ın fiziki yapısında ve sosyal yaşamında köklü değişiklikler yaratacak. Kablan, bu projenin Adıyaman’ın 21. yüzyıla yakışır modern bir şehir olmasını sağlayacağını vurguladı. "Çocuklarımızın burada kalıp hayatlarını sürdürmek isteyecekleri bir şehir yaratacağız," diyerek projenin önemini bir kez daha dile getirdi.

Adıyaman halkı ve esnafı önümüzdeki günlerde bu büyük proje hakkında nihai kararını verecek.

Kaynak : PHA