CHP Lideri Özgür Özel, Marmara Adası ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra "Mafyanın düzeni bitti, halkın düzeni geldi" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin son seçimlerde yüzde 60 oy aldığı Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında Marmara Adası Belediye Başkanı Aydın Dinçer ile birlikte konuşan Özel, "31 Mart'tan sonra mafyanın düzeni bitti, halkın düzeni geldi" dedi.

"Zammı Erdoğan yapıyor"

Marmara Adası'na ulaşım bedelinin CHP yönetimiyle yerel halk için 900 liradan 500 liraya düşürüldüğünü hatırlatan Özel, "Bu bile bu şartlarda çok yüksek. Aydın başkan olmasaydı bu rakam 1000 lira olurdu. Yarın AK Partili Cumhurbaşkanı gider, CHP'li bir cumhurbaşkanı gelirse bu ücret 50 liraya düşecek. Çünkü mazota, benzine zam yapan Aydın Dinçer değil, Recep Tayyip Erdoğan" diye konuştu.

1 litre rakı 140 TL olacak

Özgür Özel, CHP'nin iktidara gelmesiyle birlikte 10 yılın sonunda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) katılacağını ve para biriminden bir sıfır atılacağını belirtti. "Maaş bugünkü kadar kalsın, masraflardan bir sıfır atalım. Dana kıyma 55 lira, kuzu pirzola 70 lira, 1 litre rakı 140 lira. Hesap böyle" dedi.

Kaynak : PHA