Kahta'da, Ramazan Ayı kapsamında öğrencilerine “yardımlaşma, paylaşma, dayanışma” gibi manevi değerleri kazandırmayı amaçlayan etkinlikleri hayata geçiren İnönü Anaokulu; öğrenci ve personel kadrosuyla hazırlamış oldukları erzak kolileriyle ihtiyaç sahibi ailelere destek oldu.

Henüz hafta başında duyurulmasına rağmen çok kısa bir zamanda tamamlanan kampanyada çocuklar tüm erzak kolilerini elleriyle özenle hazırladılar. Hazırladıkları kolileri, okullarının amblemi ve yaptıkları çeşitli resimlerle süsleyen çocukların etkinlik süresince duydukları heyecan ve mutluluk görülmeye değerdi.

Kampanya hakkında konuşan okul müdürü Murat Ardıç; “İlçemizde yıllardır okul öncesi eğitim alanında başarılı çalışmalar ortaya koyan okulumuz Ramazan ayında gerçekleştirmiş olduğu bu anlamlı etkinlikle çocuklarımızda “Sosyal duygusal ve manevi” anlamda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.” dedi. Kampanyaya katılan öğrenci velilerine, okul personeline teşekkür eden okul müdür yardımcısı Yasin Öztürk ise; “Kişilik gelişimini bu yaşlarda tamamlayacak olan çocuklarımızı milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan bireyler olarak yetiştirmek için eğitim öğretim faaliyetlerimize devam edeceğiz. Gelecek nesillerin bugünkünden çok daha vicdanlı, çok daha yardımsever olarak yetişmesi bizlerin bu yöndeki ortak çabasıyla mümkün.” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA