Dernek, Ramazan'ın bereketi ve paylaşma ruhuyla hareket ederek İdlib'deki kampta yaşayan 330 aileye yardım elini uzattı. Gıda, giyim ve temizlik malzemelerinden oluşan yardımlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak Ramazan sevinci paylaşıldı.

Günyüzü Derneği Başkanı Veysel Toprak, yaptığı açıklamada İdlib'e yapılan yardımların yanı sıra Gazze'de yaşayan ihtiyaç sahipleri için de un ve gıda yardımı kampanyası başlattıklarını belirtti. Hedeflerinin 1001 gıda ve 1001 torba un olduğunu vurgulayan Toprak, yardımların Mısır'ın Refah sınır kapısından ulaştırılacağını ifade etti.

Toprak, yardım yapmak isteyen hayırseverlerin 0 530 252 50 08 ve 0544 560 06 10 numaralı telefonlardan dernek ile iletişime geçebileceklerini söyledi ve tüm bağışçılara teşekkür etti.

İdlib'e yapılan yardımlar, Günyüzü Derneği çalışanı Halil Toprak ve ekibi tarafından titizlikle dağıtıldı. Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, bölgede yaşayan insanlar için büyük bir moral kaynağı oldu.

Günyüzü Derneği'nin bu anlamlı yardım kampanyası, ihtiyaç sahiplerine umut ışığı olurken, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu da en güzel şekilde yansıtmış oldu.

Kaynak : PHA