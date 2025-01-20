Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Yerlikaya, Beylikdüzü'ndeki operasyonda 106 kg sıvı Metamfetamin, 34 kg kile emdirilmiş katı Metamfetamin, 5 kg kristal halde metamfetamin, 7 kg ara kimyasal madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak gördüklerini belirterek, "Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, “Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmektir" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen “NARKOKAPAN-8” operasyonunun detaylarını paylaştı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.