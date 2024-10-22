"Türk Milletine Gitmenin Zamanı Geldi"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Özdağ, Bahçeli'nin, Öcalan'a "tecrid kaldırılırsa Meclis’te konuşsun" çağrısını eleştirerek, bu söylemin Türk milletinin birliğine zarar verdiğini vurguladı.

Özdağ, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Biz Zafer Partisi olarak, Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyeti ve devletimizi, kurucu ilkeler ışığında korumaya devam edeceğiz. Bu gidişle terör örgütüne teslim olmayacağız. Öcalan'a verilen tavizlere karşı çıkıyoruz. Artık Türk milletine gitmenin zamanı geldi.”

"Bahçeli, Öcalan’a Hangi Tavizleri Verdi?"

Ümit Özdağ, Bahçeli'nin açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi. Özdağ, Bahçeli'ye şu soruları yöneltti:

“Türkiye’nin bir bölgesinin Kürdistan olmasına mı karar verdiniz? Devletin resmi dilini değiştirmeye mi karar verdiniz? Federal bir Türkiye kurmaya mı karar verdiniz?” Özdağ, Bahçeli'yi ve diğer siyasi liderleri, terörle müzakere sürecine dair açıklama yapmaya çağırdı ve ekledi: “Öcalan’a bu konuşmayı yapması için ne verdiniz? Bu, Türk milletine açıklanmalıdır.”

"Türk Devletinin Terörist Başının Desteğine İhtiyacı Yoktur"

Özdağ, Türkiye’nin terörle mücadelesini Öcalan gibi bir figüre ihtiyaç duymadan sürdürebileceğini savunarak, Bahçeli’nin ifadelerinin güvenlik güçlerini demoralize ettiğini ileri sürdü. “Türk devletinin terörü durdurmak için terörist başının desteğine ihtiyacı yoktur,” diyen Özdağ, bu söylemlerin terörle mücadelede büyük bir geriye dönüş anlamına geldiğini belirtti.

"Bahçeli'nin Açıklamaları MHP'ye Gönül Vermiş Vatandaşlarımızı Kızdırıyor"

Özdağ, MHP seçmenine seslenerek Bahçeli'nin liderliğinde partinin terör konusunda "tavizci" bir çizgiye sürüklendiğini iddia etti ve onları Zafer Partisi’ne davet etti. Özdağ, Bahçeli'yi, AK Parti'ye desteğiyle eleştirerek, “Bahçeli, şimdi de Öcalan’a koltuk değneği olmaya karar vermiş,” ifadelerini kullandı.

"Atatürk’ün Partisi Atatürkçülüğü Kaybetti"

CHP’nin tutumuna da değinen Özdağ, gerçek Atatürkçülere çağrıda bulunarak, Özgür Özel'in söylemlerini eleştirdi ve CHP'nin Atatürkçü çizgiden uzaklaştığını iddia etti. Özdağ, “Gerçek Atatürkçüler, Atatürk'ün kurduğu devleti Öcalan'a teslim etmeye hazırlanan liderlerin arkasından gitmemelidir,” dedi.

"Erken Seçim Çağrısı: Sandığa Gidelim"

Özdağ, basın toplantısını erken seçim çağrısıyla sonlandırdı. “Türk milletine gitmenin zamanı geldi. Bu gidişatı kabul etmiyoruz. Siz yanınıza Öcalan’ı alın, biz Türk milletini alalım. Erken seçimde sandığa gidelim,” diyerek Bahçeli ve diğer siyasi liderlere meydan okudu.

Ümit Özdağ’ın açıklamaları, Bahçeli’nin sözleri etrafında şekillenen siyasi tartışmayı derinleştirirken, Türkiye’nin siyasi atmosferinde yeni bir gerilim yarattı. Özdağ'ın çıkışı, erken seçim ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak : PHA