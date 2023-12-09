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Adıyaman'ın Sincik ilçesinde üç gündür etkili olan şiddetli yağmur ve arkasından bastıran yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

Sincik'te görüş mesafesi bazı yerlerde 10 metreye kadar düşerken, şehir merkezinde de sis etkisini göstermeye devam ediyor. Adıyaman ve ilçelerinde devam eden şiddetli yağış nedeniyle ara ara elektrik kesintileri de meydana gelirken, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlardan gelen az sayıda su sızdırma ihbarlarına da anında müdahale ediliyor.

Özellikle sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan yoğun sis nedeniyle vatandaşlar araçlarının dörtlülerini yakarak trafikte seyrediyor.

Kaynak : PHA