Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesi sınırlarındaki dünyanın hâlen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri olarak anılan tarih Cendere Köprüsü'nün altında yer alan Cendere Çayı yoğun yağışla birlikte çağlamaya başladı.

Uzun süredir cılız akan Cendere Çayı son günlerde yağan şiddetli ve sürekli yağmurlarla yeniden çağlamaya başladı. Vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan Cendere Çayı ve Cendere Köprüsü şiddetli yağışın yer altı ve yer üstü sulara etkisini de gözler önüne serdi.

Adıyaman’a 55 km mesafede, bugün Eskikale olarak bilinen bir antik yerleşim bölgesinde bulunan Cendere Çayı ve üzerindeki Cendere Köprüsü Kahta ve Sincik’i birbirine bağlıyor. Romalıların yaptığı 2. en geniş kemerli köprü olan Cendere Köprüsü, 120 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve her biri 10 ton ağırlığında 92 kayadan meydana geliyor.

Cendere Çayı, Kahta Çayı'nın bir kolu olarak Keban Baraj Gölü ve Fırat Nehri'ni beslemektedir.

Kaynak : PHA