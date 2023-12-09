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Adıyaman'ın Kahta ilçesi ile Sincik ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde şiddetli yağış ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi tehlikeli derecede azalırken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Adıyaman genelinde şiddetli yağış devam ediyor. Şiddetini artıran yağışla birlikte bazı bölgelerde yoğun sis de etkili oluyor.

Görüş mesafesinin tehlikeli derecede azalmasına neden olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatırken, takip mesafesine dikkat etmeyen sürücüler sebebiyle de çok sayıda kaza atlatıldı

Kaynak : PHA