Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplantı Salonunda gerçekleşen sertifikasyon programının açılışına Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr.Kasım Turgut, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Selçuk Kaplan, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Fahri Dağhan ve Yardımcısı Selim Çınar katıldı.

Program, Eğitim Hemşiresi ve Program Sorumlusu Yakup Eroğlu tarafından gerçekleştirildi.

Çok sayıda başvurunun olduğu programda, hemşirelere yoğun bakım servisiyle ilgili bilgilerin yer aldığı eğitim verildi.

Eğitime başlayan kursiyerlere Başhekim Doç.Dr.Kasım, eğitimlerin sürekli, güncel tutulması adına daha verimli bir sağlık performansı sergilenmesi için düzenlendiğini belirterek, katılanlara başarılar diledi.



Kaynak : PHA