Bekin, İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını “soykırım” olarak nitelendirerek, uluslararası toplumu ve İslam ülkelerini bu duruma karşı harekete geçmeye çağırdı.

"Mescid-i Aksa'ya Yönelik Tehditler Kabul Edilemez"

Doğan Bekin, Yahudi Gücü Partisi lideri ve İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da bir sinagog inşa etme açıklamasını “provokatif bir eylem” olarak tanımladı. Ben-Gvir’in polis koruması eşliğinde fanatik Yahudi yerleşimcilerle birlikte Mescid-i Aksa’ya gitmesini eleştiren Bekin, bu tür açıklamaların bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

Bekin, "Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların ilk kıblesi ve kutsal bir mekandır. Bu mekânın statüsünün değiştirilmesine yönelik her türlü girişim, büyük bir tehlike arz etmektedir" dedi. Ayrıca, Ben-Gvir’in bu tutumunun Filistinlilerin egemenliğini erozyona uğratma amacını taşıdığını vurguladı.

"Uluslararası Toplum Sessiz Kalamaz"

Bekin, uluslararası toplumun İsrail'in Mescid-i Aksa’ya yönelik tehditlerine karşı sessiz kalmasını da eleştirerek, “Ben-Gvir’in kışkırtıcı söylemleri karşısında uluslararası toplumun ve kuruluşların sessizliği kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Bekin, tüm Müslüman ülkelerin bu konuda daha somut ve tutarlı bir tepki vermesi gerektiğini savundu.

"İslam Ülkeleri Kaygı Verici Derecede Sessiz"

İslam ülkelerinin çoğunun Amerikan çıkarları uğruna İsrail’in yayılmacı politikalarına karşı tepkisiz kaldığını belirten Bekin, “Ne yazık ki, birçok Müslüman ülke bu önemli konuda göstermelik davranmakta ve kayıtsız bir tutum sergilemektedir” dedi. İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerine karşı güçlü bir dayanışma çağrısında bulunan Bekin, Müslüman ülkelerin birleşerek ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

"Batı Şeria'daki Askeri Operasyonlar İnsanlık Suçudur"

Bekin, İsrail'in Batı Şeria’daki askeri operasyonlarına da değinerek, “İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın ‘Gazze’de olduğu gibi Batı Şeria’daki Filistinliler de yerinden edilmeli’ açıklaması, İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesindeki sorumluluklarını hiçe saydığının bir göstergesidir” dedi. Cenin, Tulkarm, Nablus ve Tubas’ta başlatılan askeri operasyonların insanlık açısından iç karartıcı bir tablo ortaya koyduğunu belirtti.

"AK Parti Hükümeti Somut Adımlar Atmalı"

Bekin, AK Parti iktidarının Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria’ya yönelik politikalarına karşı sadece kınama ve telinle yetinmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk çerçevesinde daha aktif bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Bekin, “Bu sorunların çözümü için D-8 Organizasyonu’nun kuruluş amaçlarına uygun şekilde faaliyete geçirilmesi önemli bir adım olacaktır” dedi.

"Güçlü Bir Dayanışmaya İhtiyaç Var"

Bekin, Filistin’de yaşanan gelişmelere karşı güçlü bir politik iradenin ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Zamana karşı yarışta inisiyatif alacak güçlü bir politik iradeye her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Ortak hareket ederek bu sorunların üstesinden gelmek mümkündür” şeklinde konuştu. Aksi takdirde, İsrail’in eylemlerinin şiddetinin artabileceği ve Filistinlilerin haklarının daha da ihlal edilebileceği uyarısında bulundu.

"Çifte Standartlı Politikalar Sona Ermeli"

Son olarak, ABD ve Batı toplumlarının Filistin konusundaki çifte standartlı politikalarını da eleştiren Bekin, “Batı’nın bu kaotik denklemde nerede duracağı hala belirsizliğini korumaktadır. Bu belirsizlik, İsrail'in elini daha da güçlendirmekte ve Filistinlilerin haklarını daha da zorlaştırmaktadır” dedi. Bekin, Batı’nın insan hakları ihlalleri karşısında tutarlı bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA