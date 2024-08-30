Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği devlet erkanı, sabah saatlerinde Anıtkabir’e giderek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Devlet Erkanı Aslanlı Yol'da

Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'daki yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğündeki kortejde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı.

Atatürk'ün Mozolesine Çelenk Bırakıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aslanlı Yol’dan geçerek Atatürk'ün mozolesine ulaştı. Burada Cumhurbaşkanı, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Erdoğan, devlet erkanı ile birlikte Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anıtkabir Özel Defteri’ne Duygusal Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk; Bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen, millet olarak bağımsızlığımızı sağlayan Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü heyecanla ve iftiharla kutluyoruz. Her türlü imkansızlığa rağmen kazandığımız bu zaferle, şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka daha eklemenin yanı sıra Cumhuriyet'in ilanına giden yolu da ardına kadar açtık. Büyük bir inancın, sarsılmaz bir imanın ve zorlu mücadelelerin eseri olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefimize adım adım yürüyoruz. Milletimizin Kızılelma'sına dönüşen Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu gurur günümüzde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve gül bahçesine girercesine toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Ruhun şad olsun."

Anıtkabir Halkın Ziyaretine Açıldı

Devlet töreninin tamamlanmasının ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı. Törene katılan vatandaşlar, Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla anarken, duygusal anlar yaşandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı, ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan Sosyal Medya Paylaşımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anıtkabir’de düzenlenen törene ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Anıtkabir’de düzenlenen törene iştirak ettik. Bu vesileyle, Millî Mücadele'mizi büyük zaferle taçlandıran kahramanlarımızı bir kez daha şükranla ve minnetle anıyoruz.”

Anıtkabir’de Birlik ve Beraberlik Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının katılımıyla gerçekleşen bu anlamlı tören, Türkiye’nin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olarak bir kez daha büyük bir coşku ile kutlandı.

Kaynak : PHA