"Namuslular, Namussuzlar Kadar Cesur Olmalı"

Özgür Özel, Suavi konseri sırasında yaptığı konuşmada, toplumdaki cesur duruşun önemini şu sözlerle ifade etti: "Birileri 3-5-10 kişi kendini olduğundan büyük gösterecekse, sesini yükseltecekse, terbiye sınırlarını zorlayacaksa İsmet Paşa’dan size bir öğüt var. Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıktan sonra bu vatan, bu ülke kurtulmaz. Şimdi korkakların sinme, cesurların birbirine cesaret verme zamanı." Özel, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, herkesin cesaretle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"Sanat ve Sanatçının Yanındayız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçılara yönelik baskılara karşı duruş sergilemeye devam edeceklerini belirterek, "Biz buradayız. Sanat ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Kimsenin sanatçılarımıza ve vatandaşlarımıza yaşam tarzları üzerinden baskı yapmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Suavi’ye Övgüler

Özel, konser sırasında sanatçı Suavi’ye övgüler yağdırdı. "Ben Suavi’yi bir Cumhuriyet sanatçısı, aydın namusu çok yüksek bir sanatçı, Türkiye’de sesi ile milyonlarca sessizin sesi olan bir özgürlük mücadelecisi olarak hep tanıdım" diyen Özel, Suavi'nin sanatını ve duruşunu her zaman takdir ettiğini belirtti.

Konser İptali Krizi

Son dönemde yaşanan bir konser iptali krizi hakkında da konuşan Özgür Özel, "Bir ilçenin bir siyasi partiye müzahir ocakları ve AK Parti’nin gençlik kollarının tehditleriyle çok iyi niyetli olan belediye başkanımız ilçede böyle bir tansiyon olmasın diye üstadın konserini tek taraflı iptal etti. Ama bu iptale rağmen, sanatçılarımızı yalnız bırakmadık. Bu duruşumuzu her zaman sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Cesurlar Bir Kez Ölür, Korkaklar Her Gün Ölür"

Özel, konuşmasının sonunda cesaretin önemine vurgu yaparak, "Cesurlar bir kez ölür, korkaklar her gün ölür. Korkakların her gün korkmaya devam edeceği bir ülkeyi değil, cesaretin her şeyi yeniden güzelleştireceği bir Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

Sanat ve Özgürlük İçin Birlik Çağrısı

Özgür Özel, sanatın ve özgürlüğün önemini vurgulayarak, "Yaşasın sanat, yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. Özel'in bu sözleri, konser alanında büyük alkış topladı ve coşkuyla karşılandı.

Konser Etkinliğine Geniş Katılım

Aydın’ın Çine ilçesinde düzenlenen Suavi konserine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, CHP milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Etkinlikte sanat ve özgürlük mücadelesine vurgu yapılırken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Özgür Özel’den Sanatçılara Destek Mesajı

Konser sırasında sanatçılar ve onların yaşadığı zorluklar hakkında da konuşan Özel, CHP’li belediyelerin sanatçılara her zaman destek olacağını belirtti. "Sanatçının siyasi görüşü değil, eseri ve sanatı önemlidir. CHP olarak her türlü fikre açık olacağız ve sanatçılarımıza gerekli desteği sağlayacağız" diye konuştu.

