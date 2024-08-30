Tosun, mesajında şairin sözlerine atıfta bulunarak, "Yaşamaz ölümü göze almayan; Zafer, göz yummadan koşana gider" diyerek Türk milletinin ve ordusunun, Anadolu'yu vatan yapma arzusundan vazgeçmediğini ve bu zaferle tüm dünyaya ilan ettiğini vurguladı. 30 Ağustos'un, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ve bağımsızlık mücadelesi veren diğer uluslara ilham kaynağı olduğunu belirtti.

“Bu yüce zaferimiz, vatanımızın her bir kilometresinden engin hatıralar taşır,” diyen Tosun, vatanın toprağında yücelmiş ve bayrağımızın al rengini gururla taşıyan yeni nesillerle sonsuza dek payidar kalacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, milli heyecanın ve bilincin Kocatepe'den bugüne taşındığını ve bu süreçte ülkemize en büyük hizmetin, birliğe ve beraberliğe sahip çıkmak olduğuna dikkat çekti.

Tosun, mesajını, "Her zaman ve her şartta milletimizin birlikte, kardeşçe ve daha çok çalışarak bu değerleri yaşatması gerektiğini" belirterek sonlandırdı.

Kaynak : PHA