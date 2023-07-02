ANAYASA yeniden siyaset gündemine gelince, Haber kanallarında, köşe yazılarında da konuşulmaya tartışılmaya başlandı.

AKPARTİ ayrı bir Anayasa diyor. MHP Cumhuriyetin 100. yılında “100 maddelik bir Anayasa hazırladık” diyor. Muhalefet de ayrı bir ANAYASA hazırlama derdinde..

Neymiş;

Efendim bu Anayasa Darbe ürünüymüş, bundan dolayı da Sivil bir Anayasa yapacaklarmış. 43 yıl geçti bir türlü bu darbe ürününden kurtulamadık!

Evet… Sanki ülkede başka sorunlar yok, memur emekli maaşları, hayat pahalığı, Doların önlenemez yükselişi… Bunları konuşacağımıza tutturmuşuz bir ANAYASADIR gidiyor. Sanki bütün bu sorunların kaynağı mevcut ANAYASA..

Sanki Devletin ve Milletin selameti, kalkınması, refaha kavuşmasının önündeki tek engel mevcut ANAYASA...

Yahu Allah aşkına ;

Siz İşçinin, memurun, emeklinin, sanayicinin, çiftçinin, esnafın hangi sorununu çözmek istiyorsunuz da bu mevcut ANAYASA engel oluyor?

Çıkın sokağa vatandaşa; “sizin sorununuz nedir” diye sorun.. Bakalım kaç kişi, “Bizim sorunumuz ANAYASA” diyecek...

Milletin derdi ANAYASA falan değil; Millet iş istiyor, aş istiyor, dürüst yönetim istiyor, rahat bir geçim istiyor, sorunlarına çözüm istiyor, ADALET istiyor.

Hukukçu değiliz ama konu ile ilgili şöyle bir göz gezdirdim.

Baktım Anayasamız 177 madde. 21 de geçici madde var. Yani toplam 198 madde.

Şunu anlamakta güçlük çekiyoruz, kardeşim bu maddelerin hepsi mi yanlış? Hiç mi doğru bir madde yok?

Neden yeni bir ANAYASA ?

Bir defa 12 Eylül’den bu yana gelen iktidarlar zaten mevcut ANAYASA’nın %70-80’ini değiştirdiler.

Buna rağmen gerçekten Milletin sorunlarının çözümünde engel teşkil eden maddeler varsa ;

Bunları çözmek için eğer gerçekten samimi iseniz, önce çıkın dürüst bir şekilde ;

Mevcut ANAYASA’nın hangi maddelerinden rahatsızsanız onları tek tek gerekçeleri ile birlikte açıklayın. Açıklayın ki halk da öğrensin bu maddeleri..

Bir de “Benim Anayasam, senin Anayasan” olmaz.

ANAYASALAR ; Milleti birleştiren, birlik içinde tutan; Adaletli bir yönetimin teminatı ve güvencesi olan, Milletin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilmesi gereken “Toplumsal Sözleşme”lerdir.

Bu itibarla ANAYASA siyasiler tarafından değil; Öncelikle İlmiyle, tarafsızlığıyla, dürüstlüğüyle her kesimin takdirini kazanmış ANAYASA Prof.ları tarafından yazılmalıdır.

10-15 kişiden oluşacak böyle seçkin bir heyetin;

Mevcut Anayasamızda eksik olan yanları da tespit ederek Hukuk, demokrasi ve insan hakları konusundaki uygulamaları ile örnek olabilecek ülkelerin Anayasalarını da inceleyerek Türk Milletinin bünyesine, kültürüne, devlet anlayışına uygun bir ANAYASA yazmalarına imkan sağlanmalıdır.

Mithat SOLGUN