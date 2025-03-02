Belediye ekipleri, eşeği hayvan barınağına getirerek tedavi altına aldı. Günlerdir süren tedavi sürecinde eşeğin sağlığının iyiye gittiği gözlemlenirken, barınakta rehabilitasyon sürecine giren horozlarla birlikte yaşaması dikkat çekti.

Jandarma tarafından yasa dışı bahis oynanan bir adrese düzenlenen operasyonda yaralı olarak kurtarılan 11 horoz da Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne teslim edildi. Eşek ve horozların tedavileri tamamlandıktan sonra sahiplendirme süreci başlatılacak.

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü İsmet Tekdal, yaralı eşeğin tedavi süreci hakkında şu bilgileri verdi:

"Eşeği sokakta sahipsiz, aç ve susuz halde bulduk. Belediye ekiplerimiz eşeği alarak barınağımıza getirdi. Burada gerekli tedavilerini uyguladık. Aç ve susuz kaldığı için beslenmesini düzenledik, hastalığı nedeniyle gerekli ilaçları verdik. Şu anda sağlık durumu iyi, yemini yiyor, suyunu içiyor. Sahibi çıkmazsa veya sahiplenmek isteyen olmazsa, biz ona burada ömür boyu bakacağız."

Veteriner İşleri Müdürü Tekdal, yasa dışı bahis oynatılan horozların da jandarma tarafından belediyeye teslim edildiğini belirtti:

"Bu horozlar yasa dışı bahisle dövüştürülüyordu. Jandarma ekipleri operasyon düzenleyerek hayvanları kurtardı ve bize teslim etti. Barınağa geldiklerinde kanlar içindeydiler. Gerekli tedavilerini yapıyoruz, iyileştikten sonra sahiplendireceğiz. Onları doğaya bırakamayız, çünkü orada yaşayamazlar."

Adıyaman Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını vurgulayan Tekdal, vatandaşlara şu çağrıyı yaptı:

"Sokakta yardıma muhtaç hayvan gördüğünüzde mutlaka belediyemizi arayın. Adıyaman Belediyesi, kimsesiz hayvanların yanındadır. 153 hattını aramanız yeterli olacaktır. Biz birkaç gün önce tedavi sürecini tamamladığımız bir şahini doğaya bıraktık. Ancak eşek ve horoz gibi hayvanları doğaya bırakamayız, çünkü orada yaşayamazlar. Onları sahiplendirerek güvenli bir yaşam alanı sunacağız."

Adıyaman Belediyesi, sokakta yardıma muhtaç tüm hayvanlara destek vermeye devam edecek.

Kaynak : PHA