Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Salkımbağı (ALÜT ) köyü yakınında yapılan deprem deprem konutlarında 6 katlı bina yalıtım malzemelerinin alev alması sonucu bina alevlere teslim oldu. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören çevredeki vatandaşlar Kâhta Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Büyük bir korku ve paniğe neden olan yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak : PHA