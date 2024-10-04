Bu skandal, tüketicilerin hem sağlığını tehlikeye attı hem de gıda sektörüne olan güveni sarstı.

"Taklit ve Tağşiş Ürünler Listesi Yayımlandı"

Bakanlık tarafından yapılan denetimlerde, özellikle kıyma, zeytinyağı, tereyağı gibi temel gıdalarda büyük hileler tespit edildi. Kıyma diye satılan ürünlerde tavuk taşlığı bulunduğu, zeytinyağı adı altında tohum yağlarının satıldığı ve tereyağının bitkisel yağlarla karıştırıldığı ortaya çıktı.

"İşte En Dikkat Çeken Hileler"

Kıyma Yerine Tavuk Taşlığı: Özellikle restoranlar ve kasaplarda satılan kıymalarda tavuk taşlığı kullanılarak tüketiciler büyük bir şekilde yanıltıldı. Et ürünlerinde yapılan bu hile, hem sağlığı tehdit ediyor hem de tüketici haklarına büyük darbe vuruyor.

Zeytinyağında Hile: Sızma zeytinyağı adı altında satılan bazı ürünlerde daha ucuz olan tohum yağları karıştırıldı. Tohum yağları, zeytinyağına göre daha düşük kaliteye sahip ve bu durum tüketiciye haksız kazanç sağlıyor.

Tereyağı Yerine Bitkisel Yağ: Tereyağının içine bitkisel yağ karıştırılarak maliyetlerin düşürüldüğü, ancak bu durumun hem gıda kalitesini düşürdüğü hem de sağlığı olumsuz etkilediği ortaya çıktı.

"Bakanlık Vatandaşı Uyarıyor"

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilere çağrıda bulunarak, alışveriş yaparken daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Bakanlık yetkilileri, yapılan sahteciliklerle mücadele için denetimlerin sıkılaştırıldığını ve hileli ürünlerin satıldığı firmaların cezalandırılacağını açıkladı. Ayrıca, kamuoyunun bu listeler üzerinden bilinçli alışveriş yapması gerektiğinin altı çizildi.

Bu olay, gıda güvenliği konusunda vatandaşları bilinçli olmaya ve etiket okumaya teşvik ederken, hile yapan firmalara da caydırıcı cezalar getirileceğini gösterdi.

Gıdada yapılan bu tür hilelerin önlenmesi için daha fazla denetim yapılması gerektiği vurgulanırken, Tarım Bakanlığı’nın düzenli olarak ifşa ettiği listeler, vatandaşlar tarafından da dikkatle takip edilmelidir​.

Kaynak : PHA