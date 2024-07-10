Deprem felaketi sonrası Adıyaman’da kurulan geçici yaşam alanlarından en büyüğü olan Vartana Geçici Yaşam Alanı'nda yaşayan vatandaşlar, su kesintisinden dolayı protesto gerçekleştirdi.

Son günlerde musluklardan kurtlu ve çamurlu olarak akan suyun ardından 4 gündür su kesintisi yaşayan vatandaşlar; “Musluklarımızdan kurtlu, çamurlu, pis su akıyordu. Yaklaşık bir yıldır burada yaşıyoruz. Ulaşım ve altyapısal sorunlarla boğuşurken şimdi de en temel ihtiyacımız olan su sorunu ile karşılaşıyoruz.” ifadelerini kullandılar.

Yetkili merci olarak Yaşam Alanından sorumlu yetkililer ile görüşme sağladıkları zaman cevap alamadıklarına vurgu yapan vatandaşlar, şehrin mülki amirlerinin su sorununu çözüme kavuşturmalarını beklediklerini beyan ettiler.

Vatandaşlar, yapılan protestoların ardından yetkililerden gelecek olan yanıtı merakla bekliyor.

Kaynak : PHA