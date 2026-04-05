Van'ın Tuşba ilçesinde dün saat 08.52'de 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Van'ın yanı sıra Ağrı, Bitlis, Iğdır ve Hakkari'de de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirirken, Kandilli Rasathanesi merkez üssünü Van-Ercek olarak açıklayıp büyüklüğü 5,1 ve derinliği 8,1 kilometre olarak duyurdu.

Prof. Dr. Naci Görür'den Kritik Açıklama

Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesinin 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli olduğunu ancak şu anda böyle bir deprem beklenmediğini ifade etti. Görür, 'Bugün Van-Yeşilköşk Fay zonları arasında, Van'da 5,1 deprem oldu. Bu zon bir bindirme zonu. Daha önce depremin olduğu bir yer. 7 büyüklüğünde deprem üretebilir ama bu büyüklükte yeni bir deprem beklemiyoruz' dedi.

Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Jeolojik Uyarı

Prof. Dr. Osman Bektaş ise bölgedeki sistemin hâlâ gerilme uyumu içinde olduğunu vurguladı. Bektaş, '2011 Van Depremi derinde 7-9 metre kayma üretirken sığ kesim sınırlı kırıldı. Bu sabah Tuşba M5.2, sistemin hâlâ gerilme uyumu içinde olduğunu gösteriyor. Üst kabuk kilitliyse risk sürer; sürünüyorsa enerji boşaltıyor' ifadelerini kullandı.

Karadeniz'e Dikkat

Bektaş, zemin yapısı nedeniyle depremin etkisinin Karadeniz kıyı dolgularında mikro düzeyde hissedilebileceğini belirtti. Ancak bu etkinin kalıcı deprem tetiklemesi anlamına gelmediğini, bölgedeki zayıf zeminlerin küçük ve yakın depremlere karşı hassas olduğunu kaydetti.

Kaynak : PERRE