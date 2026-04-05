ASAL Araştırma'nın Türkiye genelinde bin 200 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, katılımcılara sorulan 'Türkiye, İsrail ve İran meselesinde nasıl bir politika izlemeli?' sorusuna katılımcıların yüzde 69,2'si arabuluculuk yapılması gerektiğini yanıtladı.

İran'a Destek İkinci Tercih

Ankette 'İran'ı desteklemeli' diyenlerin oranı yüzde 23,0 olarak ölçüldü.

İsrail'i Destekleyenlerin Oranı Yüzde 3-6

'İsrail'i desteklemeli' görüşünü savunanlar yalnızca yüzde 3,6'da kalırken, katılımcıların yüzde 4,2'si 'fikrim yok/cevap yok' seçeneğini işaretledi.

