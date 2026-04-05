AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı, Adıyaman Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Milletvekili Kurt, mesajında avukatların yalnızca bireylerin hak arama mücadelesinde değil, toplumsal huzurun sağlanmasında ve hukuk düzeninin güçlendirilmesinde de kritik bir rol üstlendiğine dikkat çekti.

Milletvekili Kurt, 'Avukatlarımız; adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle çalışan, hakkın ve hukukun yılmaz savunucularıdır. Üstlendikleri bu onurlu görev; güçlü bir vicdan, sarsılmaz bir duruş ve yüksek sorumluluk bilinci gerektirmektedir' ifadelerini kullandı.

Hukukun üstünlüğünün korunması ve vatandaşların adalete erişiminin sağlanmasında avukatların hayati bir görev icra ettiğini dile getiren Milletvekili Kurt, 'Her şart altında adaletin yanında duran, hakkı ve hukuku kararlılıkla savunan tüm avukatlarımıza şükranlarımı sunuyorum' dedi.

Mesajının sonunda görevlerini büyük bir onurla yerine getiren tüm avukatlara başarılar dileyen Milletvekili Kurt, 'Adaletin ışığını her daim canlı tutan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum' ifadelerini kullandı.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK