GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Canbey ile birlikte Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çiftçi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin özellikle Adıyaman'da büyük yıkıma yol açtığını söyledi. Çiftçi, yaşanan kayıplardan dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

'Barınma ve Temel İhtiyaçların Karşılanması İçin Yoğun Çaba Sarf Ettik'

Şanlıurfa'nın coğrafi yakınlığı sayesinde depremin ilk anlarından itibaren Adıyaman'a destek ulaştırıldığını vurgulayan Çiftçi, 'Bozova ve Siverek başta olmak üzere hemşehrilerimiz ilk günden itibaren seferber oldu. Fırınlarımızı açık tutarak başta ekmek olmak üzere gıda, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması için yoğun çaba sarf ettik. Şanlıurfa olarak Adıyaman'a ilk ulaşan illerden biri olduk' dedi.

Tarihsel bağlara da dikkat çeken Çiftçi, 1930'lu yıllarda Adıyaman bölgesinde yaşanan bir deprem sonrası Samsat başta olmak üzere çok sayıda ailenin Şanlıurfa'ya yerleştiğini hatırlattı. Çiftçi, iki şehir arasındaki kardeşlik bağlarının güçlü olduğunu belirtti.

Deprem sonrasında binlerce Adıyamanlının Şanlıurfa'ya geldiğini ve büyük bir kısmının Karaköprü'ye yerleştiğini anlatan Çiftçi, 'Millet olarak bu büyük felaketin üstesinden gelmek için devlet-millet dayanışmasıyla önemli adımlar attık, atmaya da devam ediyoruz' dedi.

'Bu Komşuluk Ve Dayanışmayı Asla Unutmayacağız'

GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Kıymaz, cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra deprem sürecinde Şanlıurfalıların gösterdiği dayanışmaya dikkat çekti. Kıymaz, 'Zor günlerimizde Adıyaman'a ve Adıyamanlılara gösterilen ilgi ve destekten dolayı, Sayın Nihat Çiftçi'nin şahsında tüm Şanlıurfalılara teşekkür ediyorum. Bu komşuluk ve dayanışmayı asla unutmayacağız' ifadelerini kullandı.

Kıymaz, Adıyaman ile Şanlıurfa arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. 'İki il arasında Fırat Nehri bulunuyor. Ancak bu nehir bizi ayırmıyor, aksine daha da yakınlaştırıyor. Coğrafi yakınlık sayesinde ekonomik, sosyal ve turistik etkileşim oldukça yoğun. Bu ilişkileri daha da geliştirmeliyiz' dedi.

Kıymaz ayrıca, Karaköprü Belediyesi'nin Adıyaman'da bir park yapımını üstlenerek bu alana 'Karaköprü Parkı' adının verilmesini önerdi. İki şehir arasındaki dostluğun kalıcı bir eserle taçlandırılabileceğini sözlerine ekledi.

