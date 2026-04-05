CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Esenyurt'ta özellikle Çınar Mahallesi'nde tarafına çok sayıda mesaj ulaştığını belirtti. Milletvekili Tanal, 'Mahalle aralarında uyuşturucu satışı yaygınlaşmış, vatandaşlarımızın güvenlik duygusu zedelenmiş, aileler çocuklarını sokağa çıkarmaktan endişe eder hale gelmiştir' dedi.

Milletvekili Tanal, bu durumun sadece bir asayiş sorunu olmadığını, kamu güvenliğini, toplum sağlığını ve gençliğin geleceğini tehdit eden ciddi bir sosyal çöküş riski oluşturduğunu vurguladı.

Milletvekili Tanal, devletin Anayasa'nın 5. maddesi gereği toplumun refahını ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğunu hatırlatarak, sahada bu görevin yeterince yerine getirilmediğini belirtti.

Milletvekili Tanal, açık çağrıda bulunarak üç önlem önerdi:

Uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerin artırılması ve sokakların etkin şekilde kontrol altına alınması.

Emniyet birimleri ve yerel yönetimlerin koordineli çalışarak riskli bölgelerde kalıcı güvenlik önlemleri alması.

Gençleri uyuşturucudan koruyacak sosyal ve eğitsel projelerin acilen hayata geçirilmesi.

Milletvekili Tanal, açıklamasının devamında, 'Bu mesele siyaset üstüdür. Bu mesele, çocuklarımızın ve toplumumuzun geleceği meselesidir. Hiç kimse 'duyan yok, gören yok' demesin. Biz duyuyoruz, biz görüyoruz ve susmayacağız. Uyuşturucuya karşı mücadele, bu ülkenin geleceğini savunma mücadelesidir' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE