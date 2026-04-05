Kırıkkale İl Binası'nın açılışında kurdele kesmeden önce açıklamalarda bulunan Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 'Bugün kendi mikrofonumuza konuşuyoruz! Ama gün gelecek bu memleketin bütün mikrofonlarına konuşacağız. Başladığımız gibi bitirmek nasip olsun. İyi başladığı gibi iyi bitirenler arasında olalım' dedi.

Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, açılışta şunları söyledi:

'Memleket nöbetine, milletin ufkuna hizalandık. Biz de gayretteyiz; 'gece gündüz bu mücadeleyi vermek kararındayız' deme hassasiyetimizin bugün Kırıkkale durağındayız. Partilerin kendilerini anlatmaları değil, milletin kendilerini anlamaları mühimdir. Siz anlatırsınız, millet sizi anlamalıdır. Partilerin hepsi yola iyi başlar; başladığı gibi bitirmek zorunda olan müesseselerdir. Türk milleti iyi başlayanları hep görmüştür ama iyi bitirenlere dua etmiştir. Bugün biz, başladığı gibi bitiremediği için bir kadronun elinden memleket nöbetini teslim alma gayretindeyiz. Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlarımız, Sayın Cumhurbaşkanı başladığı gibi bitirseydi, verdiği sözleri tutabilseydi, koyduğu hedeflere ulaşabilseydi, biz bugün parti açmayacaktık. O huzurla, bereketle, bollukla buluşturmayı vaat ettiği memlekette bunu başarabilseydi, buna dua ediyor olacaktık. Hatta şöyle diyecektik: 'Allah'a hamdolsun, artık memleketin sorunlarını çözmek için bir parti kurmak zorunda değiliz.' Ama bugün bizim hissemize bu rekabette, siyasi yarışta nezaketle, terbiyeyle, ciddiyetle 'biz varız' demek düştü.

Daha Önce Çözülseydi Dediğimiz Sorunlara Karşı Mesuliyet Duyuyoruz!

Bundan muzdarip değiliz. Kaybettiğimiz zamana, israf edilmiş, kaygıya düşmüş umutlara, keşke daha önce çözülseydi dediğimiz sorunlara karşı mesuliyet duyuyoruz; ama daha önce yapılabilirdi diye sitemlerimiz var. Yarıştayız, bayrak yarışındayız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 24 yıllık kudretli iktidarına, bundan sonra ne kalmışsa kalanı çözme hassasiyetiyle talibiz. Geçen seçim milletine bir takım sözler verdi iktidar. Bu verdikleri sözlerden dönmüş oldular. Söyledikleri hedefleri tutturamamış oldular. O yüzden muhalefetin, 'Yönetemiyorsunuz, seçim yapın' sözüne özne oluyorlar. Yani muhalefetin seçim istemesi bir şımarıklık değil. Bizim seçim istememiz hem hazırız demektir hem de geçen seçim size söz verdiler, tutamadılar demektir. Ne enflasyon hedefi tuttu, ne faiz, ne işsizlik, ne kalkınma... Ne asgari ücretliye, ne dar gelirliye, ne emekliye yetebildiniz. Dolayısıyla memleketi yönetemiyorsunuz. Bu yüzden 'Sandığı getirin, memleket nöbetini biz devralalım' diyoruz.

Ne Sağ Kaldı Ne Sol!..

Geçen seçim muhalefetin hissesine iktidarın yapamadıklarına kızgınlık düştü. Sağın kaleleri solun eline geçti. Aslında ne sağ kaldı ne sol. Millet dedi ki: 'Düzelirlerse devam, düzelmezlerse alternatif ararız.' Ama görüyoruz ki muhalefet de verilen fırsatı iyi kullanamadı. İktidara 'kızgınlık', muhalefete 'umut' olarak verilen imkan karşılık bulamadı. Anahtar Parti işte bu boşlukta, bu dağınıklığa alternatif olarak kurulmuştur. Bu binanın açılışında kırmadan dökmeden, ikaz ederek, hedeflerimizi anlatarak memleketin ufkuna umut düşürmek istiyoruz. Allah ömür verirse partilerin hizmet ömrü 20-25 senedir. Süleyman Demirel de o kadardır, Recep Tayyip Erdoğan da o kadardır. Bizim de o kadar olacaktır. AK Parti artık gücüne rağmen memlekete nefes, hukuk ve huzur getirme kabiliyetini kaybetmiş bir görüntü vermektedir. Muhalefet de bu kadar soruna rağmen umut olamamaktadır. Anahtar Parti bu iki sıkışmışlığın alternatifi olarak kurulmuştur. Bu memleket buna mahkûm değildir. Anahtar Parti var.

Parti Türk Milleti İçin Kuruldu!

Yüzde 51'e 49 yetmez; biz yüzde 100 Türk milletinin hizmetine talibiz. Siz de bu iddianın açılışına şahitsiniz. Kurdelasını kesiyoruz, duasını ediyoruz. Bolluk bereket olsun. Aşına işine kavuşsun. Çocuklarımızın hayallerine imkân olsun. Esnafa siftah olsun. Dar gelirli, asgari ücretli gibi insan onuruna yakışmayan şartlar ortadan kalksın. Emekli hak ettiğini alsın. Çiftçiye destek olsun. Biz bu partiyi Türk milleti için kuruyoruz. Alın teriyle, ümitle, duayla kuruyoruz. Gayretimizi millete, irademizi Allah'a emanet ediyoruz. Bugün kendi mikrofonumuza konuşuyoruz! Ama gün gelecek bu memleketin bütün mikrofonlarına konuşacağız. Başladığımız gibi bitirmek nasip olsun. İyi başladığı gibi iyi bitirenler arasında olalım. Hepinize hayırlı olsun. Kırıkkale'ye hayırlı olsun. Türk milletine hayırlı olsun. Devletimize hayırlı olsun. İnsanlığa hayırlı olsun. Başarırsak 20-25 yıl Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk dünyasına ve insanlığa hizmet edeceğiz.'

Kaynak : PERRE

HABER: KIRIKKALE (PERRE) - Sibel TURAN