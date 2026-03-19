Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Deprem Şehitliği'ni ziyaretinin ardından basın mensuplarına Ramazan Bayramı öncesi açıklamalarda bulundu. Vali Varol, mübarek arefe gününde Ramazan ayının huzur ve bereketini geride bırakmanın ardından bayram hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, temel amaçlarının vatandaşların güven, huzur ve mutluluk içinde bayramı geçirmesi olduğunu söyledi.

Vali Varol, bayram süresince vatandaşların sevdiklerini ziyaret edeceğini, Sıla-i Rahim kapsamında memleketlerine gelenlerin olacağını, köy ve ilçelerde büyüklerin ziyaret edileceğini ve kaybettikleri yakınlarının kabirlerinin ziyaret edileceğini kaydetti. Çocukların bir araya geleceğini belirten Varol, 'İnşallah çok keyifli ve huzurlu bir bayram geçireceğiz' dedi.

Güvenlik tedbirlerine değinen Varol, il genelinde emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada olacağını ifade ederek, '260 asayiş ekibi, 55 trafik ekibi ve toplam bin 253 personel fiilen sahada görev yapacak. İhtiyaç halinde yedek personel ve diğer kamu kurumlarının imkanları da devreye alınacak' diye konuştu.

Trafik denetimlerinde cezadan ziyade bilgilendirme ve rehberlik önceliği olacağını belirten Varol, 'Amacımız cezalandırmak değil, vatandaşlarımızı yeni sisteme alıştırmak ve doğru şekilde yönlendirmektir' ifadelerini kullandı.

Vali Varol, açıklamasının sonunda başta Adıyamanlılar olmak üzere tüm Türkiye ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, 'Nice bayramlara kazasız, belasız, huzur içerisinde ulaşmayı temenni ediyorum' dedi.

