"19 Mayıs 1919 tarihi millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran ve yolumuzu aydınlatan bir gündür." diyerek kutlayan Adıyaman Valisi Osman Varıl,"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşımızı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 105. yıl dönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde aziz milletimizin bağımsızlığı için Samsun’da istiklal meşalesini ateşleyerek, Anadolu’nun her köşesine yayıldığı ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan sürecin başladığı tarih olan 19 Mayıs 1919 tarihi millet olarak varlığımızı güçlendiren, umutlarımızı canlandıran ve yolumuzu aydınlatan bir gündür. Milli mücadelemizin işaret fişeği olan bu anlamlı günün, aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kabul edilmesi, gençlerimize duyulan güvenin ve onlara verilen büyük sorumluluğun da göstergesidir. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak, milletimizin en büyük zenginliği ve umudu olan sevgili gençlerimizin, aziz vatanın ecdadımızdan bizlere emanet olduğunun idraki içinde, tarihimize ve değerlerimize sadakatle sahip çıkarak, büyük Türkiye idealini gerçekleştirme gayreti içinde olacağına ve yeniden şekillenen dünyada, al bayrağımızı en yüksekte dalgalandıracaklarına gönülden inanıyorum. Öyle ki Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz.” diyerek bu büyük mirası gençlere emanet etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyeti gençlerimize emanet eden, 19 Mayıs’ı da gençlerimizin bayramı yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, Aziz şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."dedi.

Kaynak : PHA