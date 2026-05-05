Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın Valiliği görevine atanan Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol için düzenlenen veda programında duygusal anlar yaşandı. Polis Evi’nde gerçekleştirilen programa protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Görev süresine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Varol, deprem sonrası yürütülen çalışmalara değinerek Adıyamanlılara hitap etti.

“Bu Şehirle Birlikte Yaşadık”

Konuşmasında Adıyaman’da geçen sürece değinen Vali Varol, görev süresince sadece idari bir sorumluluk üstlenmediklerini, şehrin yaşadığı süreci birlikte paylaştıklarını ifade etti.

Deprem Sürecine Vurgu

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara dikkat çeken Varol, kentin yeniden ayağa kalkması için yoğun bir süreç geçirildiğini belirtti.

Teşekkür Ve Helallik Mesajı

Destek veren kurum ve kişilere teşekkür eden Varol, konuşmasının sonunda Adıyamanlılardan helallik istedi.

Yoğun Katılım Sağlandı

Polis Evi’nde düzenlenen programa belediye başkanları, yargı mensupları, kamu kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda davetli katıldı.