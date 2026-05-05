Adıyaman Belediye Meclisi Mayıs Ayı toplantısında alınan kararla toplu taşıma ücretleri yeniden düzenlendi. Yapılan değerlendirme sonucunda öğrenci biletine zam yapılmazken, tam bilet ve kredi kartı ile biniş ücretlerinde artışa gidildi. Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yeni tarifenin 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

Toplu Taşıma Ücretleri Yenilendi

Alınan karara göre öğrenci bileti 15 TL’de sabit tutulurken, tam bilet 27 TL’ye, kredi kartı ile biniş ücreti ise 30 TL’ye yükseltildi. Başkan Abdurrahman Tutdere, öğrencilerin desteklenmeye devam edileceğini belirtti.

Amatör Kulüplere Destek Kararı

Toplantıda ayrıca amatör spor kulüplerine yönelik nakdi destek de görüşüldü. 1. ve 2. Amatör Lig ile Gençler Ligi’nde mücadele eden 34 takıma, takım başına 70 bin TL yardım yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Kurban Bayramı Hazırlıkları Görüşüldü

Belediyeye ait kesimhanenin hizmete alınmasıyla birlikte vatandaşların kurban ibadetini daha uygun şartlarda yerine getirebileceği ifade edildi.

Sırrı Süreyya Önder’in İsmi Parkta Yaşatılacak

Toplantıda alınan bir diğer kararla, Adıyamanlı sanatçı ve siyasetçi Sırrı Süreyya Önder’in adı Yeni Mahalle’de tamamlanan bir parka verildi. Açılışın 10 Mayıs’ta yapılacağı bildirildi.

TBB Encümen Üyeliği Açıklaması

Başkan Tutdere, Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliğine yeniden seçildiğini belirterek destek verenlere teşekkür etti.

Vali Varol’a Teşekkür Mesajı

Toplantıda ayrıca Aydın Valiliği görevine atanan Dr. Osman Varol’a teşekkür edilirken, Adıyaman Valiliği görevine atanan Abdullah Küçük’e de başarı dilekleri iletildi.

