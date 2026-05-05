Adıyaman'ın Besni ilçesinde planlanan altyapı yatırımları kapsamında Paydaş Katılım Toplantısı düzenlenecek. İlçe merkezinde hayata geçirilmesi öngörülen 'Besni Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Şebekeleri Yapım İşi Projesi' çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantıda, projenin detayları kamuoyu ile paylaşılacak ve vatandaşların görüşleri alınacak.
Toplantı, Besni Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Programda, altyapının güçlendirilmesine yönelik planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılması öngörülüyor.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, proje sürecinde vatandaş görüşlerinin önemine dikkat çekerek, ilçenin daha yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Toplantı, 05 Mayıs 2026 Salı günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek olup tüm vatandaşların katılımına açık olacak. Proje sürecinde katılımcı yaklaşımın güçlendirilmesi hedefleniyor.
