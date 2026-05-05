Besni Belediyesi'nden Vali Osman Varol'a fahri hemşehrilikAdıyaman Valisi Osman Varol, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yürütülen kamu hizmetleri sürecindeki çalışmaları dolayısıyla Besni'de 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim edildi.

Besni Belediye Meclisi tarafından alınan karar kapsamında berat, düzenlenen programla Vali Varol'a takdim edildi.

Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan, törende yaptığı açıklamada, Varol'un görev süresi boyunca yalnızca bir mülki idare amiri olarak değil, aynı zamanda vatandaşlarla yakın ilişki kuran bir yönetici profili sergilediğini ifade etti.

Alkan, '6 Şubat Depremi sonrası büyük bir görev aşkıyla şehrimizde bulunan Sayın Valimiz, bizlere her zaman pozitif ayrımcılık göstererek gönül köprüleri kurdu. Attığımız her adımda bilgi ve tecrübesiyle yolumuzu aydınlatan bir fener oldu. En zorlu anlarda devletimizin şefkatli ve çözüm üreten yüzünü temsil etti' dedi.

Vali Varol'un fiziki yatırımların yanı sıra toplumsal dayanışmayı güçlendiren çalışmalara da katkı sunduğunu belirten Alkan, 'Biz onunla yalnızca yollar, projeler yapmadık; bir şehrin geleceğine dair umutları birlikte büyüttük' ifadelerini kullandı.

Zor dönemlerde halkla iç içe bir yönetim anlayışı sergilediğini kaydeden Alkan, fahri hemşehrilik beratının bu çalışmaların bir göstergesi olarak takdim edildiğini belirterek, 'Kendisine tüm Besni halkı adına en içten teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemize kattığı değer, belediyemizin her işine dokunan duruşu ve devlet adamı vakarı asla unutulmayacaktır. Biz razıyız, Rabbim de kendisinden razı olsun' ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aydın Valiliği görevine atanan Varol'a yeni görevinde başarılar dilendi. Başkan Alkan, 'Sayın Valimizin gittiği yerde de gönüllere dokunacağına, bulunduğu şehri daha da güzelleştireceğine inanıyoruz. Yolunuz ak, bahtınız açık olsun. Besni'nin kapısı da gönlü de size her zaman açıktır' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE