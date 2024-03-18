Adıyaman Valisi Osman Varol ve il protokolü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği (TÜMŞAD) Adıyaman Şubesini ziyaret ederek Başkan Hacı Erdengi ve şehit aileleri ile bir araya geldi.

Varol, şehit aileleri ve gazilerle sohbet ederek varsa ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Şehitleri rahmet minnet ve şükranla andığını belirten Vali Varol,"Bu anlamlı günde, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin anılarının canlı tutulduğu bu duygu dolu ortamda bir kez daha bizlere cennet bir vatan bırakan aziz şehitlerimizi rahmet minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz."dedi.



Kaynak : PHA