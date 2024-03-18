Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen törenlerde çelenk sunma, saygı duruşu, İstiklal Marşı okuma ve dua etme gibi etkinliklerle başladı.

Adıyaman Şehitliği'nde düzenlenen programda Vali Osman Varol, Adıyaman AK Parti Milletvekili Resul Kurt, CHP Adıyaman Milletvekili ve Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Abuzer Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi şehitlik anıtına çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda Vali Osman Varol, şeref defterini imzaladı ve saygı atışı yapıldı.

Etkinlik, protokolün şehit kabirlerine karanfil bırakmasıyla sona erdi.



Kaynak : PHA