Adıyaman Valisi Osman Varol, 5 yıldızlı otel konforunda yapımı devam eden Sanko Öğretmen Evi inşaatını inceleyerek, yükleyici firmadan bilgi alarak çalışmaları değerlendirdi.

Vali Varol, Anadolu sanayileşmesinin öncülerinden SANKO Holding tarafından Atatürk Bulvarı eski Halk Eğitim Merkezi yerine yapılan modern öğretmen evi inşaatını inceledi.

Varol, zemin + 6 kat olarak projelendirilen öğretmen evi inşaatını gezerek yatırımın geldiği aşama hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'e, Milli Eğitim Bakanı ve Konukoğlu ailesine teşekkür eden Vali Varol, "Adıyaman’da yaptığı hayır işleri ile vatandaşlarımızın gönlünü ve sevgisini kazanan hayırsever Konukoğlu ailesi tarafından ilimiz merkezde yapılan ve inşaat çalışmalarında büyük aşama kat eden Sanko öğretmen evimiz her türlü sosyal donatıya sahip bir şekilde inşa ediliyor. 6 katlı olarak projelendirilen öğretmen evimiz fedakâr eğitimcilerimizin ve Adıyamanlı hemşehrilerimizin konforlu bir şekilde konaklayabileceği modern bir tesis olacak. Tamamlandığında 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek olan ve yapımı seri bir şekilde devam eden öğretmen evinin Adıyaman’a ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor bu vesileyle ilimizde toplumsal sorumluluk anlayışıyla gerek istihdam gerekse de böyle yatırımlarla önemli hayırlara vesile olan Konukoğlu'nun ailesinin bütün bireylerine gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



Kaynak : PHA