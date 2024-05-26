Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen ve yatay mimarinin esas alındığı kalıcı konutların tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Emlak Konut tarafından Adıyaman merkez İndere bölgesinde yapılmakta olan afet konutları şantiye alanında devam eden yol ve alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalarla ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

Afet konutlarının Merkez İndere Köyü mevkiinde 2 bin dönüm arazi üzerinde inşa edildiğini aktaran Adıyaman Valisi Varol,"826 Blok, 16.433 Daire, Her bir dairemiz 105 metre² brüt, net ise 85 metre² alandan oluşmaktadır. Mimari yapıları ve tasarımlarıyla vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun bir şekilde inşa edilip yaşam kalitesini artıracak kalıcı deprem konutlarımızın ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz.” İfadelerini kullandı.

Kaynak : PHA