Kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım ve projelerinin değerlendirilerek kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen 2026 Yılı Birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya; Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda, 2025 yılının on iki ayını kapsayan IV. dönem yatırımları değerlendirilerek il genelindeki yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi ve koordinasyonu ele alındı. Vali Dr. Osman Varol, 2025 yılı IV. dönem itibarıyla ilde merkezi ve yerel yönetimlere ait 26 kamu kurum ve kuruluşu tarafından toplam 306 projenin uygulandığını belirtti. Toplam tutarı 113,2 milyar lira olan bu projeler için 2025 yılı ödeneğinin 20 milyar lira olduğunu ifade eden Vali Varol, IV. dönem itibarıyla 15,9 milyar lira harcama yapıldığını ve %79,34 oranında yıllık nakdi gerçekleşme sağlandığını kaydetti.

Genel bütçeli yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarının 2025 yılı programlarında 241 projenin yer aldığını belirten Vali Varol, proje bedeli 109,3 milyar lira olan bu çalışmalar için önceki yıllarda 23,8 milyar lira harcama yapıldığını, 2025 yılı için öngörülen 16,6 milyar lira ödeneğin ise IV. dönem itibarıyla 13,9 milyar lirasının kullanıldığını ve yıllık nakdi gerçekleşme oranının %83,87 olduğunu ifade etti.

Mahalli idarelerin programlarında bulunan 65 projenin toplam bedelinin 3,8 milyar lira olduğunu belirten Vali Varol, bu projeler için 2025 yılında 3,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü, IV. dönem itibarıyla 2 milyar lira harcama yapılarak %57,63 oranında yıllık nakdi gerçekleşme sağlandığını söyledi.

2025 yılı IV. döneminde yapılan çalışmalar sonucunda toplam 306 projenin; 163'ünün tamamlandığını, 85'inin devam ettiğini, 48'inin ihale ve sözleşme aşamasında bulunduğunu, 10 projenin ise tasfiye edildiğini ifade etti.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelere ilişkin sunumların yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE