Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tosun, mesajında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hitap ederek eğitim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Sevgili Öğrencilerimiz, Kıymetli Velilerimiz ve Değerli Öğretmenlerimiz, 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamlamanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Bir dönem boyunca gösterilen gayret, sabır ve fedakârlık; öğrencilerimizin azmi, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin desteğiyle büyük anlam kazandı. Bu vesileyle, eğitim yolculuğumuza katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Eğitim; yalnızca bilgiyle sınırlı olmayan, bireyin şahsiyetini inşa eden ve milletlerin geleceğini şekillendiren uzun soluklu bir yolculuktur. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde; köklerinden beslenen, çağın gerekliliklerini doğru okuyabilen, millî ve manevi değerleri merkeze alan bir eğitim anlayışını Adıyaman'da kararlılıkla hayata geçirmeye devam ediyoruz. Amacımız; kendine güvenen, kendini ifade edebilen, donanımlı, millî ve manevi değerlerine bağlı; akademik başarıyı değerlerle buluşturan, sorumluluk bilinci yüksek, kültürel, sanatsal ve sportif yönleri gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarla, öğrencilerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen bir eğitim ortamını güçlendirmeyi sürdürüyoruz.

Sevgili Öğrencilerimiz, Sizler, yarınlarımızın umudu ve bu ülkenin en kıymetli hazinesisiniz. Karneleriniz, bir dönemin emek ve çabasını yansıtan önemli göstergelerdir; ancak asla sizin değerinizi ve potansiyelinizi tek başına ifade etmez. Öğrenme, hayat boyu devam eden bir yolculuktur. Her yeni bilgi, insanı daha büyük bir keşfe davet eder.

Yarıyıl tatilini; dinlenmenin yanı sıra kitaplarla dostluk kurarak, ilgi alanlarınızı keşfederek, sanatsal ve kültürel etkinliklerle kendinizi geliştirerek değerlendirmenizi diliyorum. Dijital dünyayla sağlıklı bir denge kurmayı ihmal etmeyin; ekranlardan biraz uzaklaşıp hayal gücünüzü besleyecek etkinliklere yönelin. Yeni döneme daha güçlü, daha motive ve umut dolu bir şekilde dönmenizi bekliyoruz.

Kıymetli Öğretmenlerimiz, Sizler, bu milletin istikbalini inşa eden en güçlü mimarlarsınız. Bilginiz, emeğiniz ve rehberliğiniz; öğrencilerimizin hayatına yön vermekte, toplumumuzun yarınlarını şekillendirmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sınıflarımızda hayat bulmasında gösterdiğiniz özveri ve sorumluluk bilinci her türlü takdire şayandır. Aynı ideal doğrultusunda yürümekten büyük bir onur duyuyor, sizlere sağlıklı ve huzurlu bir tatil diliyorum.

Kıymetli Velilerimiz, Eğitimin en güçlü paydaşlarından biri olan sizler, çocuklarımızın gelişim yolculuğunda en büyük destekçilersiniz. Karneleri, çocuklarımızı kıyaslamak için değil, onların gelişim yolculuğunda bize yol gösteren bir araç olarak görmeliyiz. Sevgi, anlayış ve güven ortamı; başarının en sağlam temelidir.

Tatil sürecinde çocuklarınızla nitelikli zaman geçirmenizi, onların duygu dünyasına temas etmenizi, birlikte okuyup birlikte keşfetmenizi özellikle önemsiyoruz. Aile-okul iş birliği güçlendikçe, eğitim yolculuğumuz daha anlamlı ve daha kalıcı olacaktır. Bu vesileyle, Adıyaman'da eğitimin niteliğini artırma yolunda bizlere her zaman destek olan başta Sayın Valimiz Dr. Osman Varol olmak üzere, tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, okul yöneticilerimize ve eğitim camiamızın kıymetli mensuplarına teşekkür ediyorum. Yeni döneme sağlık, umut ve kararlılıkla başlamayı temenni ediyor; tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize huzurlu ve verimli bir yarıyıl tatili diliyorum.'

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesajında eğitimde iş birliği, değerler eğitimi ve öğrencilerin çok yönlü gelişiminin önemine dikkat çekerek, yarıyıl tatilinin tüm eğitim camiası için verimli ve huzurlu geçmesi temennisinde bulundu.

ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE