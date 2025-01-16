Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in eşlik ettiği Vali Osman Varol, Adıyaman’da spor altyapısının geliştirilmesi ve Amatör Spor Kulüplerinin daha güçlü olması için yapılacak çalışmalar ile ihtiyaç ve talepler hakkında kulüp başkanları ile fikir teatisinde bulundu.

Spor kulüplerini ayakta tutmak amacıyla bundan sonrada destekleyeceklerini ifade eden Vali Osman Varol,"Geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmelerine imkân sağlamak amacıyla ilimizin dört bir tarafında çok önemli spor yatırımları hayata geçirdik. Gençlerimize yönelik bu önemli yatırımları hizmete sunarken amatör spor kulüplerimizi de unutmuyoruz. Bu anlamda amatör spor kulüplerini ayakta tutmak amacıyla şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz."dedi.



Kaynak : PHA