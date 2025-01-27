Vali Dr. Osman Varol, Adıyaman Gençlik Merkezini ziyaret ederek kurum bünyesindeki atölyeleri ve açılan kursları gezip sevgili gençlerimizle sohbet etti.

Gençlik merkezinde bünyesinde devam eden teknolojik, spor, sanat, kültür ve eğitim deneyap faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Varol, ülkenin geleceği ve milletin umut ışığı olan gençlerin çağın gerekleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim alarak en iyi şekilde yetiştirilmeleri devlet ve millet olarak en önemli gayretleri olduğunu söyleyerek, yüzyılın güçlü ve saygın Türkiye’si gençlerin omuzlarında yükseleceğini ifade etti.



Kaynak : PHA