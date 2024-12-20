Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, şehrin altyapı ve üstyapı projelerinden kentsel dönüşüme, sosyal tesislerden kamu hizmetlerine kadar birçok önemli başlık masaya yatırıldı. Her iki isim de, kentin yeniden inşa sürecinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik adımlar atılmasının önemine vurgu yaptı.

Valilikten, ziyarete ilişkin yapılan açıklamada: "Valimiz Sayın Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Sayın Abdurrahman Tutdere’yi kabul ederek Adıyaman’ın yeniden inşa edildiği bu süreçte kentin gelişimi ve geleceği için hayata geçirilmesi planlanan proje ve yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundular." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PHA