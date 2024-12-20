Amaç Dışı Kullanım Engellenecek

Toplantıda, Adıyaman’ın tarımsal potansiyelinin korunması ve tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasının önüne geçilmesi için alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukların çözümü için atılacak adımlar da değerlendirildi.

Toprak Koruma Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, tarım arazilerinin korunmasına yönelik stratejik kararlar alındı. Özellikle son dönemde tarım arazilerinin imara açılması, sanayi alanına dönüştürülmesi ya da amaç dışı kullanımı konularında daha sıkı denetim yapılması gerektiği vurgulandı.

Verimliliğin Artırılması İçin Çalışmalar Yapılacak

Toplantıda, sadece tarım arazilerinin korunması değil, aynı zamanda bu arazilerdeki verimliliğin artırılması da gündeme alındı. İklim değişikliği, kuraklık ve sulama sorunları gibi faktörler göz önünde bulundurularak, üreticilerin desteklenmesi amacıyla yeni projelerin hayata geçirilmesi planlandı.

Bu kapsamda, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, su tasarrufunu sağlayacak teknolojik yöntemlerin kullanımı ve bilinçli tarım uygulamaları gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması öngörülüyor.

Tarımsal Koruma İçin Denetimler Artacak

Toplantıda alınan kararlar arasında, tarım arazilerinin izinsiz yapılaşmadan korunması için denetimlerin artırılması da yer aldı. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımı ile ilgili yapılacak denetimlerde, tarımsal sit alanı oluşturulması, koruma planlarının uygulanması ve bu kapsamda cezai yaptırımların artırılması da gündeme geldi.

Toprak Koruma Kurulu, tarım arazilerinin korunması ve verimli kullanılmasına ilişkin kararların uygulanmasının yakından takip edileceğini vurguladı. Kurul, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin ve tarım alanındaki sivil toplum kuruluşlarının bu konuda daha sıkı iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.

"Tarım Arazileri Geleceğimizdir"

Tarım arazilerinin korunması, hem çevresel hem de ekonomik açıdan büyük önem taşıyor. Toplantıda, tarım arazilerinin korunması konusunda tüm paydaşların daha hassas olması gerektiği ifade edilirken, bu arazilerin korunmasıyla gelecek nesillere sürdürülebilir bir tarımsal üretim ortamının sağlanacağı vurgulandı.

Vali Dr. Osman Varol, toplantı sonunda, “Adıyaman tarım kenti olarak bilinen bir ilimizdir. Bu toprakları verimli kullanmak ve amaç dışı kullanımların önüne geçmek, hepimizin sorumluluğundadır. Toprak, geleceğimizdir. Alınan kararların hayırlı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA