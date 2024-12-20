"Devlet ve millet bütünleşmesinin temel harcı muhtarlarımızdır" diyen Vali Varol, köy ve mahallelerin sorunlarının çözümü için muhtarların taleplerinin dikkatle dinlendiğini ve çözüm yollarının birlikte değerlendirildiğini belirtti.

Muhtarlar Taleplerini Sıraladı

Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen toplantıda, muhtarlar tek tek söz alarak köy ve mahallelerine dair sorunları, ihtiyaçları ve beklentileri dile getirdi. Kırsal konut projeleri, eğitim kurumlarının iyileştirilmesi, sağlık hizmetlerine erişim, alt ve üst yapı çalışmaları, yol yapımı ve içme suyu temini gibi konularda çözüm arayışlarının değerlendirildiği toplantıda, muhtarların talepleri kaydedildi.

Kırsal Kalkınma ve Altyapı Gelişimine Vurgu

Vali Dr. Osman Varol, özellikle kırsal bölgelerdeki altyapı çalışmalarına dikkat çekerek, devletin her türlü imkanı seferber ettiğini belirtti. Vali Varol, köylerin modernleşmesi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için kırsal altyapı hizmetlerinin en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.

Vali Varol, toplantıda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Özellikle başta kırsal altyapı hizmetleri olmak üzere eğitim, sağlık, güvenlik gibi temel ihtiyaçların karşılanması noktasında artan bir gayret ve çabayla vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Muhtarlarımız, devletle millet arasındaki en güçlü bağdır. Onların ilettikleri her talep, bizim için önemli bir yol haritası oluşturuyor.”

Eğitimden Sağlığa, Tarımdan Altyapıya Tüm Talepler Masaya Yatırıldı

Toplantıda; eğitim yatırımları, kırsal kesimlerdeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sulama sistemleri ve içme suyu projeleri, yol yapım çalışmaları ve güvenlik gibi birçok konuda muhtarların aktardığı sorunlara dair çözüm önerileri masaya yatırıldı. Özellikle, kırsal kalkınma projelerinin hızlandırılması ve köylerdeki altyapı sorunlarının çözümü için il özel idaresi, belediyeler ve ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanacağı belirtildi.

Vali Varol, köylerdeki içme suyu sorunlarının giderilmesi, tarımsal üretimi artıracak desteklerin sağlanması ve vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Muhtar buluşmaları, il genelindeki sorunların yerinde tespiti ve çözüm süreçlerinin hızlanması amacıyla düzenli olarak yapılacaktır" denildi.

Bu tür toplantıların, devletin vatandaşla doğrudan temasını güçlendirmesi açısından büyük öneme sahip olduğu vurgulandı. Vali Dr. Osman Varol, muhtarlarla bir araya gelmeye ve onların taleplerini dinlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PHA