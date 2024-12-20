MSB’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonlarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Zap’ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."

Operasyonun, terör örgütünün bölgedeki faaliyetlerini sonlandırma ve bölgeyi terörden arındırma amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarının, terör unsurlarının barınma alanları ve stratejik noktalarına yönelik yoğunlaştığı ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek amacıyla yürütülen operasyonların, "son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PHA