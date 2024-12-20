Eğitici ve bilgilendirici bir atmosferde gerçekleşen seminerde, Türk dilinin zenginliği ve korunması gereken yönleri ele alındı. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cihan Bulundu, Türkçe'nin günlük hayatta doğru ve etkin kullanılması konusunda öğrencilere önerilerde bulundu. Özellikle sosyal medyada kullanılan dilin Türkçeyi nasıl etkilediğine dikkat çeken Bulundu, “Dilimiz kimliğimizdir. Türkçeyi doğru kullanmak, kimliğimizi ve kültürümüzü korumak anlamına gelir” dedi.

Dilin Karşı Karşıya Kaldığı Tehditler Tartışıldı.

Seminerde, Türkçe'nin dijital çağdaki değişimlere karşı nasıl korunması gerektiği konuları da ele alındı. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cihan Bulundu, öğrencilerle etkileşimli bir sohbet gerçekleştirerek, onların görüşlerini ve önerilerini dinledi. Özellikle öğrencilere, dijital platformlarda Türkçeyi doğru kullanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Sosyal Medya Dili Dikkatli Kullanılmalı"

Seminerde, dijital ortamda sıklıkla karşılaşılan yanlış kullanım örnekleri üzerinden değerlendirmeler yapıldı. Dr. Öğr. Üyesi Bulundu, "Sosyal medyada kısaltmalar, yanlış yazımlar ve dilimize yabancı kelimelerin eklenmesi, dilimizi yozlaştıran unsurların başında geliyor. Gençlerin bu konuda daha dikkatli olması, hem kültürel hem de akademik yaşamları için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler Fikirlerini Paylaştı.

Seminerde, öğrencilere Türkçe'nin kullanımı ve korunması konusunda sorular yöneltildi. Öğrenciler, Türkçe'nin önemine dair düşüncelerini paylaşarak, dijital platformlarda doğru dil kullanımıyla ilgili öneriler sundu. Öğrencilerin aktif katılımıyla gerçekleşen seminer, öğrencilere hem dil bilinci kazandırdı hem de onların görüşlerinin alınmasını sağladı.

Genç Nesiller Derneğinden Eğitime Destek.

Genç Nesiller Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen bu seminerin, öğrencilerin dil bilincini artırma yönünde önemli bir adım olduğu vurgulandı. Dernek yetkilileri, Türkçe'nin doğru ve etkin kullanımı konusunda daha fazla farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

Seminerin sonunda, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cihan Bulundu'ya, katkılarından dolayı okul yönetimi ve dernek yetkilileri tarafından teşekkür edildi. Öğrenciler, bu tür etkinliklerin tekrarlanmasını talep ederek, Türkçe konusunda daha fazla bilgi edinmek istediklerini ifade ettiler.

Kaynak : PHA