Vali Varol’a ziyarette İl Emniyet Müdürü Alper Uzman ve İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz da eşlik etti.

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerde ağır kayıplar yaşayan Mahmut Uyanık’a Babalar Günü vesilesiyle destek ziyaretinde bulunan Vali Varol, Uyanık ile bir süre sohbet ederek herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sordu.

Vali Varol, iki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesini sürdüren Mahmut Uyanık’a sabır ve metanet dileyerek, “Böylesi acıların ne ülkemizde ne de dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz,” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA