Etkinlikte; Asayiş, Trafik, Narkotik, Olay Yeri İnceleme, Haberleşme ve Bilgi İşlem Şube Müdürlüklerine ait stantlarda görevli personel tarafından, Jandarma Teşkilatının kullandığı son teknoloji silah, teçhizat, cihaz ve sistemler hakkında Vali Varol’a bilgi verildi.

Jandarma personelini tek tek tebrik eden Vali Varol, "Jandarma Teşkilatımızın 186’ncı kuruluş yıl dönümünü kutluyor; ülkemizin güvenliği ve milletimizin huzuru için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan tüm jandarma personelimize ve kıymetli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak : PHA