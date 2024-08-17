Türk sinemasının bilinen duayen isimlerinden Aydemir Akbaş, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede son yolculuğuna uğurlandı.

88 yaşında olan Akbaş kansere yenik düştü. Sinema ve tiyatro dünyasında uzun yıllar boyu unutulmaz eserlere imza atan Akbaş, özellikle komedi filmleriyle tanınmıştı, 100’ü aşkın filmde oynadı.Daha önce iki kez kansere karşı verdiği mücadeleyi kazanan usta oyuncu, bu kez üçüncü defa karşı karşıya geldiği hastalığa yenik düştü. Hastane yetkilileri, Akbaş'ın uzun süredir kanser tedavisi gördüğünü ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Kaynak : PHA