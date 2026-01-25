Adıyaman Belediyesi Abdulhamit Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa sivil toplum temsilcileri, sendika üyeleri, tıp ve hukuk camiası ile çok sayıda yurttaş katıldı. Yaklaşık iki saat süren konferans yoğun ilgi gördü.

Saltık: 'Uğur Mumcu'nun mücadelesi bir aydınlanma mirasıdır'

Konferansta konuşan Prof. Dr. Ahmet Saltık, Uğur Mumcu'nun yaşamı boyunca laiklik, bağımsızlık ve anti-emperyalist çizgide verdiği mücadeleyi hatırlatarak, Türkiye'nin cumhuriyet değerlerinin tarihsel süreç içinde karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çekti.

Saltık, 1990'lı yıllardan itibaren art arda yaşanan aydın cinayetlerinin toplumsal hafızada derin izler bıraktığını belirterek, Mumcu'nun yanı sıra Muammer Aksoy, Turan Dursun, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu gibi isimleri andı. Konuşmasında Sevr Anlaşması'nın tarihsel anlamına da değinen Saltık, emperyal güçlerin Anadolu coğrafyası üzerindeki planlarının geçmişten bugüne farklı biçimlerde sürdüğünü savundu.

'Büyük Orta Doğu Projesi uyarısı'

Prof. Dr. Saltık, konuşmasının önemli bir bölümünde Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) çerçevesinde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Bölge politikalarının sadece güncel değil, uzun vadeli stratejilerin ürünü olduğunu ifade eden Saltık, Türkiye'nin üniter yapısının ve bağımsızlık çizgisinin bu süreçte kritik önemde olduğunu vurguladı. Saltık, Türkiye'de medya ve siyaset alanında bazı çevrelerin emperyalist politikaların etkisi altında kaldığını ileri sürerek, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Özcan: 'Deprem binaları yıktı ama düşünceleri yıkamadı'

Konferansa ev sahipliği yapan ADD Adıyaman Şube Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan ise yaptığı açıklamada, etkinliğin derneğin Adıyaman'daki ilk programı olduğunu belirterek şunları söyledi:

'6 Şubat 2023 depremi binaları yıktı ama düşünceleri yıkamadı. Atatürkçülük bu ülkeyi aydınlığa, çağdaşlığa, demokrasiye ve insan haklarına kavuşturan yıkılmaz bir düşüncedir. Uğur Mumcu'nun anısına düzenlediğimiz konferansta Prof. Dr. Ahmet Saltık'ı Adıyaman'da ağırlamaktan onur duyduk.'

Özcan, konferansa katılarak destek veren kurum ve temsilcilere de teşekkür ederek, 'Adıyaman Barosu Başkanı Avukat Bilal Doğan'a, Belediye Başkan Yardımcısı Burak Binzet'e, Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti Ğriğoriyos Melki Ürek'e, STK ve sendika temsilcilerimize ve tüm Atatürkçü dostlarımıza teşekkür ederiz' dedi.

'Aydınlanma etkinlikleri sürecek'

Programın sonunda ADD Adıyaman Şubesi, ilerleyen dönemde kadınlara, gençlere, çocuklara ve halka dönük aydınlanma etkinliklerinin artırılarak sürdürüleceğini bildirirken, belediye başkan yardımcısı Burak Binzet tarafından da Prof. Dr. Ahmet Saltık'a Adıyaman ile özdeşleşen Nemrut Dağı heykelleri takdim edildi.

