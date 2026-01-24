Görevden uzaklaştırılan Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' iddiasıyla yargılandığı ve kamuoyunda 'kent uzlaşısı' davası olarak bilinen dosyada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kararın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bahçeli, söz konusu kararın evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiğini belirterek sorunlu olduğunu ifade etti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'Terörsüz Türkiye hedefi geride kalan son bir asrın en müessir atılım ve amacıdır. Barış, huzur, istikrar ve güvenlik Türk milletinin hem hakkı hem de tartışılmaz arzu ve arayışıdır. Bu kapsamda herkes ve hepimiz buna binaen hareket ve hizmetle mükellef olduğumuzu unutmamamız gerekmektedir.

Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Prof. Dr. Ahmet Özer'e, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçunun reva görülmesinden dolayı 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesi evrensel hukuk ilkeleriyle çeliştiği gibi 'Terörsüz Türkiye' gaye ve gayretiyle de taban tabana zıtlık taşımaktadır. Bu kararın maşeri vicdanda hiçbir karşılığı ve makul bir gerekçesi de yoktur.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin mahut kararı sorunludur, adil ve hakkaniyet esaslarıyla tezat ve çatışmalıdır. Bu nedenle bahse konu mahkeme kararının temyiz aşamalarında düzeltilmesi, adaletin gerçek manada tecelli etmesi samimi dilek ve temennimdir. Türk hukuk sisteminin önyargılardan uzak şekilde, milli birlik ve beraberlik hissiyatına adli ve ahlaki destek vermesi akut beklentimizdir.'

Özer'den Bahçeli'ye teşekkür

Karara ilişkin bir açıklama da Ahmet Özer'den geldi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan Özer, Bahçeli'nin açıklamalarını önemli bulduğunu belirterek teşekkür etti.

Özer, 'Tabii ki gerçeği söylemiş. Tabii ki bu dosya bomboş, bunun ne saikle verildiği bizzat iktidarın ortağının ağzından tescillidir' dedi.

'Artık icraat bekliyoruz'

Özer, açıklamasında: 'Beklentimiz şu; Sayın Bahçeli de, Sayın Feti Yıldız da zaman zaman hukuka dair hepimizin de altına imza atacağı doğruları söylüyorlar. Ama biz artık icraat bekliyoruz. Biz artık bunun uygulamalarını bekliyoruz. O nedenle bunları tabii ki önemsiyoruz. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama ittifak ortaklarının da artık bu haksızlıklara, hukuksuzluklara son verebilmeleri için adım atmalarını bekliyoruz' ifadelerine yer verdi.

