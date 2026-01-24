Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na yönelik başvuru süreci devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-MSÜ başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başladı ve 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını osym.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemlerinin, belirtilen tarihler arasında tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Sınav ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilere ÖSYM'nin resmî internet sitesinde yer alan kılavuzdan ulaşılabiliyor.

Kaynak : PERRE